Armazém da Família será reaberto

Em breve, a população de Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, voltará a contar com o Armazém da Família. Em reunião ontem, o prefeito Rafael Greca e a prefeita de Agudos do Sul, Luciane Maira Teixeira, definiram rumos para a retomada da parceria entre os municípios para reabertura do programa.

O Armazém da Família foi fechado em outubro do ano passado, após as eleições, pela antiga administração de Agudos do Sul. “Não tem o menor problema, vamos fazer esta cooperação novamente”, afirmou Greca.

O prefeito já propôs a criação de uma rede de Armazéns da Família e Restaurantes Populares na Região Metropolitana. “Vamos ajudar as cidades metropolitanas e eles podem nos ajudar vendendo produtos dos pequenos agricultores”, disse Greca.