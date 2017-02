Aulas do IFPR em novo local

A Prefeitura de Campo Largo em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), iniciou na segunda-feira o ano letivo de 2017. Para melhor atender os alunos dos cursos técnicos em Serviços Públicos, Administração, Logística e Segurança do Trabalho que antes aconteciam no Colégio Estadual Macedo Soares, os locais de aula foram alterados.

O curso de Serviço Público passará para o Polo da Universidade Aberta do Brasil, no endereço Rua Oswaldo Cruz, 1260, Centro. Já os cursos de Administração, Logística e Segurança do Trabalho acontecerão no Auditório do Centro Administração da prefeitura Municipal de Campo Largo, localizado na Avenida Padre Natal Pigatto, 925, Vila Elizabeth. Os novos espaços possuem melhor estrutura.