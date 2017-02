Ruas mudam de sentido na segunda

Começa na próxima segunda-feira a mudança no sentido de quatro ruas na região central de Araucária. Esta será a 1º etapa da ação que tem por para melhorar a mobilidade e a segurança na região central da cidade. As mudanças atingem as ruas Archelau de Almeida Torres, Miguel Bertolino Pizzato, Heitor Alves Guimarães e Rodolfo Hasselmann.

A equipe de trânsito está realizando a adaptação da sinalização nas vias. Os detalhes das ações já foram apresentados recentemente a vereadores e comerciantes da cidade. As mudanças previstas levam em conta dados de estudos já realizados para o Plano de Mobilidade e de órgãos como Departamento de Trânsito, Bombeiros e Polícia Militar.