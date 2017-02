Obra facilita o escoamento da água da chuva (foto: João Senechal/ PMC)

O bairro Osasco está recebendo obras contra alagamentos entre as Ruas Aleixo Walt, Aníbal Feliciano e Felipe Soppa. Trata-se das medidas de contenção de enchentes no subleito do afluente do Rio Atuba e a pavimentação asfáltica da via. A ação, que faz parte do Plano Comunitário desenvolvido pela Prefeitura de Colombo por meio da Secretária de Obras e Viação, e tem um investimento de R$1.308.102,36.

Com a execução destes serviços aumentará a vazão das águas pluviais. Dessa maneira os pontos de alagamentos devem ser reduzidos, minimizando os problemas das regiões mais afetadas no bairro. Também estão sendo pavimentados mais de 800 metros de rua, melhorando a mobilidade do bairro. A previsão de entrega das obras será no mês de março.

“Está é uma região que constantemente sofre com problemas de alagamentos. Por isso, vamos substituir as manilhas por aduelas de dois metros quadrados para diminuir ou eliminar os pontos de alagamento naquela via”, ressaltou o o secretário da pasta, Agnaldo Santos. Além do asfalto, as ruas recebem também meio-fio com sarjeta, urbanização e sinalização.