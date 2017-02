Lotomania acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 17,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou nesta terça-feira (14), em Lagoa da Prata (MG), os números do concurso 994 da Timemania: 05, 14, 20, 65, 66, 69, 80. Nenhuma aposta acertou os sete números. Na faixa de seis acertos, 2 apostadores levarão prêmio individual de R$ 41.606,71. Com cinco acertos, 124 apostas foram premiadas com R$ 958,67 cada uma. Por quatro acertos, 2.676 acertadores receberão R$ 6. Na faixa de três acertos, 26.902 apostadores levarão R$ 2. Outros 5.461 apostadores receberão R$ 5 por terem acertado o "Time do coração": Bragantino/SP.

QUINA

O concurso 4311 da Quina não teve nenhuma aposta vencedora. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 02, 09, 41, 72, 73. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 52 apostas ganhadoras, R$ 6.989,67 Terno - 3 números acertados - 4.726 apostas ganhadoras, R$ 115,64 Duque - 2 números acertados - 118.739 apostas ganhadoras, R$ 2,53

LOTOMANIA

Não houve vencedor na principal faixa de premiação do concurso 1736 da Lotomania. O próximo concurso pode pagar até R$ 17,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01, 08, 10, 17, 19, 25, 44, 48, 49, 60, 63, 68, 73, 74, 80, 82, 84, 95, 96, 98. Veja o rateio: 20 acertos - Não houve acertador 19 acertos - 35 apostas ganhadoras, R$ 17.314,57 18 acertos - 288 apostas ganhadoras, R$ 1.878,75 17 acertos - 2.791 apostas ganhadoras, R$ 135,70 16 acertos - 16.704 apostas ganhadoras, R$ 22,67 15 acertos - 72.138 apostas ganhadoras, R$ 5,25 0 acertos - Não houve acertador!

DUPLA

Ninguém acertou as seis dezenas de nenhum dos dois sorteios do concurso 1608 da Dupla-Sena e o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 2,1 milhões. Confira as dezenas e o rateio de ambos os sorteios: 1º sorteio - 08, 14, 28, 34, 36, 41 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 29 apostas ganhadoras, R$ 2.463,74 Quadra - 4 números acertados - 1.066 apostas ganhadoras, R$ 76,59 Terno - 3 números acertados - 19.121 apostas ganhadoras, R$ 2,13 2º sorteio - 06, 11, 12, 32, 33, 35 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 3.572,42 Quadra - 4 números acertados - 947 apostas ganhadoras, R$ 86,22 Terno - 3 números acertados - 19.610 apostas ganhadoras, R$ 2,08