Luiz Felipe é eliminado em paredão triplo do ‘BBB17’

Luiz Felipe: terceiro eliminado do programa (foto: TV Globo / Divulgação)

O comerciante Luiz Felipe, 28 anos, de Maceió (AL), foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 17. Nesta terça-feira (14), ele disputou o primeiro paredão triplo do programa, contra o advogado/cozinheiro Ilmar, 38 anos, do Mato Grosso do Sul, e o cirurgião Marcos, 37 anos, do Rio Grande do Sul. No total, 73,81% dos votos dos internautas votaram pela eliminação de Luiz Felipe. Os outros dois se mantiveram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

No primeiro paredão triplo do programa, Marcos foi indicado pelo líder Daniel. O advogado acabou emparedado por Pedro, que atendeu o Big Fone e ganhou o direito de indicar um colega. Luiz Felipe, por fim, foi para a berlinda com cinco votos da casa – a gaúcha Ieda recebeu quatro votos. Ao ser informado de que estava na berlinda, o comerciante se sentiu surpreendido e fez caras e bocas.

Dos três emparedados, Marcos é o único que já chegou a estar na berlinda. Na primeira semana, ele ganhou a disputa contra a bailarina baiana Gabriela Flor, 27 anos. Na semana seguinte, a bacharel em direito Mayara, 26 anos, de Belo Horizonte, deixou o programa, ao perder para a advogada Vivian, 23 anos, de Manaus (AM).