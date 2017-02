Mirassol vence mais uma e segue 100% no Paulistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um início fulminante que nem mesmo o mais otimista dos torcedores poderia imaginar. O Mirassol bateu o Linense por 3 a 1 nesta terça-feira (14), no Estádio Municipal de Mirassol, e chegou a três vitórias em três jogos. Os gols foram marcados por Wellington, Rodolfo e Xuxa. Diego Felipe descontou para o Linense. Apesar de ser encurralado no início do jogo e sofrer um gol, o Mirassol soube mostrar calma para virar a partida ainda na primeira etapa. Já o Linense sofre sua segunda derrota fora de casa e precisa saber compactar melhor a equipe quando é visitante, pois já são nove gols sofridos em dois duelos. No próximo sábado (18), o Mirassol põe a prova a boa fase, ao enfrentar o São Paulo de Rogério Ceni no Morumbi. O Linense também tem uma tarefa difícil pela frente: recebe o Palmeiras, no domingo (19) Ferroviária empata com Audax e conquista o primeiro ponto no campeonato SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de duas derrotas em dois jogos no Paulista, a Ferroviária demitiu o treinador Antonio Picoli, vice-campeão da Copa Paulista no ano passado. Assumiu Ricardo Moraes, que já comandou o time nesta terça (14), no empate por 1 a 1 diante do Audax, no estádio Fonte Luminosa. Se a igualdade não foi o melhor resultado, ao menos garantiu o primeiro ponto da equipe na competição. Já o Audax, depois de uma boa estreia diante do São Paulo, não conseguiu vencer mais, com um empate e uma derrota. Os dois times enfrentam grandes na próxima rodada: o Audax recebe o Corinthians e a Ferroviária visita o Santos, ambos no sábado (18).