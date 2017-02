Motorista e cabeleireiro estão entre beneficiados em fraude de bolsas na UFPR

(foto: Divulgação)

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União, deflagrou nesta manhã (15) a Operação Research com o objetivo de apurar a prática de desvio de recursos públicos destinados à Universidade Federal do Paraná. O objetivo é apurar o repasse irregular de recursos mediante pagamentos sistemáticos, fraudulentos e milionários de bolsas a inúmeras pessoas sem vínculos com a instituição no período entre 2013 e 2016.

As investigações mostraram que beneficiários do esquema de desvio de recursos públicos faziam parte do "círculo de amizades" da secretária da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, Tânia Márcia Catapan, e da chefe do setor de Orçamento e Finanças do mesmo setor, Conceição Abadia de Abreu Mendonça. As duas foram presas na manhã desta quarta-feira (15), durante a Operação 'Research'. Elas são as principais suspeitas de desviar, pelo menos, R$ 7,3 milhões para 27 pessoas. Até o meio dia desta quarta, 28 pessoas foram presas, restando apenas um mandado a cumprir contra um bolsista. As prisões aconteceram nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. As prisões têm prazo de cinco dias e podem ser prorrogadas pelo mesmo período ou convertidas para preventivas.

As investigações mostram que o dinheiro desviado deveria ser destinado ao pagamento de bolsas de estudos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) entre 2013 e 2016. Conceição seria a chefe do do esquema. “Registre-se novamente que Conceição Mendonça figurou como a responsável pela elaboração das planilhas de pagamento e pela assinatura das autorizações de empenho/pagamento em 234 processos que totalizam R$ 7.343.333,10 (sete milhões, trezentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e dez centavos).”, disse o juiz federal Marcos Josegrei da Silva, em entrevista coletiva na manhã desta quarta.

O irônico é que apenas um ou dos dos 27 beneficiários do esquema tinham curso superior. Algumas bolsas desviadas eram de R$ 17 mil por pessoa "A maior parte dos beneficiários é autônoma. Eles têm profissões como taxista, artesão, auxiliar administrativo, dono de salão de beleza, motorista de furgão, entre outros", disse o delegado da Polícia Federal (PF) Felipe Hayashi

Conceição já tinha sido denunciada em 2008 por peculato e por fraude em procedimento licitatório. “Foram-lhe imputadas as condutas de, enquanto Chefe da Seção de Controle e Execução Orçamentária da UFPR, dispensar indevidamente procedimento licitatório e se apropriar de parte do material adquirido com recursos públicos. Mas a servidora foi absolvida por ausência de dolo e por falta de provas de que tenha se apropriado de qualquer material.”, explicou o juiz.



Ao todo, foram expedidos 73 mandados judiciais, sendo 29 de prisão temporária, oito de condução coercitivas, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento, e 36 mandados de busca e apreensão.

Os investigados foram levados às sedes da Polícia Federal nas respectivas cidades onde foram localizados a fim de prestarem os esclarecimentos necessários. Quanto aos presos encontrados no estado do Paraná, todos serão trazidos a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, assim como será feito com os presos no Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro que seguirão para as respectivas Superintendências da Polícia Federal.

CURITIBA

20 (vinte) mandados de busca e apreensão

08 (oito) mandados de condução coercitiva

12 (doze) mandados de prisão temporária

ALMIRANTE TAMAQUARÉ

01 (um) mandado de busca e apreensão

01 (um) mandado de prisão temporária

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

08 (oito) mandados de busca e apreensão

08 (oito) mandados de prisão temporária

ANTONINA

01 (um) mandado de busca e apreensão

01 (um) mandado de prisão temporária

FRANCISCO BELTRÃO

01 (um) mandado de busca e apreensão

01 (um) mandado de prisão temporária

PONTA GROSSA

01 (um) mandado de busca e apreensão

01 (um) mandado de prisão temporária



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

01 (um) mandado de busca e apreensão

01 (um) mandado de prisão temporária



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

02 (dois) mandados de busca e apreensão

04 (quatro) mandados de prisão temporária

MARACATU

01 (um) mandado de busca e apreensão

01 (um) mandado de prisão temporária