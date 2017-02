Carreta bate em veículos e deixa um morto na Dutra na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo ao menos uma carreta, dois carros e uma moto na rodovia Presidente Dutra, no km 211, em Guarulhos (Grande São Paulo), por volta das 23h desta terça-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta seguia na pista expressa no sentido São Paulo quando perdeu o controle da direção. A carreta derrubou a mureta de proteção da via e invadiu a pista contrária. Ao menos quatro carros e uma moto foram atingidos. Onze equipes dos Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para socorrer os feridos. O motociclista morreu no local do acidente e o motorista da carreta teve ferimentos leves. O motorista disse à policia que fez uma manobra brusca para evitar bater em um carro e acabou perdendo o controle da direção e a carreta tombou. Os dois sentidos da pista expressa da rodovia ficaram interditados por mais de cinco horas para a retirada dos veículos envolvidos no acidente, trabalho de perícia e limpeza da via. Durante a interdição, foi registrado congestionamento de 5 km na pista sentido Rio.