Califórnia contém nível de represa e suspende retirada de 200 mil pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As autoridades do Estado americano da Califórnia suspenderam nesta terça-feira (14) a ordem de retirada aproximadamente 200 mil pessoas na área da represa de Oroville, que corria risco de transbordar. Segundo o xerife do condado de Butte, Kory Honea, as pessoas podem voltar às suas casas, "mas têm que estar vigilantes" para eventuais saídas de emergência. Várias semanas de fortes chuvas encheram a reserva da represa, localizada a 75 quilômetros ao norte de Sacramento, a capital da Estado. O dique de 235 metros não corria o risco de se romper, mas as autoridades temiam um transbordamento devido à erosão da borda de concreto. A situação foi controlada após as autoridades aumentarem a vazão da represa, liberando 2.830 metros cúbicos de água por segundo por meio do vertedouro principal. Além disso, as áreas desgastadas da borda de contenção estão sendo cobertas com pedras. Há previsão de novas chuvas a partir de quinta-feira (16), o que pode voltar a encher a represa. O presidente Donald Trump "autorizou a Agência Federal para a Administração de Emergências (FEMA) e o Departamento de Segurança Interna a coordenar todos os esforços de assistência a desastres que buscam aliviar a adversidade e o sofrimento causado pela emergência" na Califórnia. RETIRADA Após a emissão da ordem de retirada no domingo (12), cerca de 200 mil pessoas se abrigaram em escolas, ginásios e bases militares. Moradora da região, Patricia teve que recolher seus pertences e deixar sua casa às pressas. "Só tivemos uma hora ou menos de aviso, pegamos qualquer coisa e saímos de casa. Sei que vão resolver a situação, mas não sei quanto tempo vão precisar", disse Patricia à agência de notícias AFP.