Boletim indica quase 500 casos de dengue no Paraná

O Paraná já registrou quase 500 casos confirmados de dengue, segundo o novo boletim com números sobre a doença divulgado pna terça-feira (14) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Segundo dados, são 493 casos confirmados em 97 cidades desde agosto de 2016. Deste total de casos, 71 são importados e 422 autóctones, ou seja, contraídos no local onde se mora.

A Regional de Saúde de Maringá, tem o maior número de casos confirmados: 150. Depois, em segundo lugar, aparece a regional de Londrina, com 114 casos confirmados. Em terceiro lugar está a Regional de Saúde da Cascavel, que contabiliza 44 casos confirmados. Em quarto lugar está aregional de Paranaguá, no litoral, com 35 casos confirmados da doença.

Os municípios afetados são: Tamboara, Marialva, Florestópolis, Terra Roxa, Atalaia, São Carlos do Ivaí, Ariranha do Ivaí, Flórida, Assaí, Ângulo, Santa Isabel do Ivaí, Amaporã, Vera Cruz do Oeste, Santa Helena, Três Barras do Paraná, Querência do Norte, Maringá, Jataizinho, Paranaguá, Espigão Alto do Iguaçu, Floraí, Pato Bragado, Sertanópolis, Alvorada do Sul, São Jorge do Ivaí, Maripá, Sarandi, Cidade Gaúcha, Ibema, Medianeira, Quedas do Iguaçu, Salto do Lontra, Paiçandu, Capitão Leônidas Marques, Rolândia, Cambé, Ibiporã, São Sebastião da Amoreira, Londrina, Mariluz, Missal, Nova Aurora, Uraí, Dois Vizinhos, Jaguapitã, São Miguel do Iguaçu, Cascavel, Mamborê, Engenheiro Beltrão, Cafelândia, Terra Boa, Marechal Cândido Rondon, Mandaguari, Ampére, Chopinzinho, Andirá, Paranavaí, Altônia, Ubiratã, Santa Terezinha de Itaipu, Toledo, Nova Esperança, Palotina, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Guaíra, Assis Chateaubriand, Guaratuba, Cianorte, Foz do Iguaçu, Cornélio Procópio, Umuarama, Telêmaco Borba e Arapongas.