Homem é assassinado na Rua São Francisco

(foto: Franklin de Freitas)

Um homem foi morto com vários tiros na Rua São Francisco, cruzamento com Rua Riachuelo, no Centro de Curitiba, na noite desta terça-feira (14). O crime foi no cruzamento com a Rua Riachuelo. Dezenas de pessoas estavam na rua no momento dos tiros e houve correria.

A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas por tráfico de drogas.