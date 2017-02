Policiais civis de Araucária são presos pelo Gaeco

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPC), está acompanhando a operação deflagrada pelo Gaeco na manhã desta quarta-feira (15), com o objetivo de prender cinco policiais civis de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.

Os servidores são suspeitos pelo crime de concussão (crime praticado por funcionário público, que exige vantagem indevida direta ou indiretamente).

A Corregedoria da Polícia Civil deve abrir um procedimento administrativo interno para apurar as responsabilidades administrativas dos servidores, em paralelo a ação criminal do Gaeco.

A direção da Polícia Civil enfatiza que qualquer ato em desconformidade com as regras de conduta contidas nas leis e no estatuto da Polícia Civil será rigorosamente apurado.