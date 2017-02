Assaltantes fazem quatro reféns em banco na Região Metropolitana de Curitiba. Veja vídeo

(foto: Colaboração / Show de Notícias Campo Largo)

Um assalto a banco com reféns mobilizou a Polícia Militar, Siate, várias viaturas e helicóptero na manhã desta quarta-feira (15) no Centro de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. O assalto aconteceu em uma agência na Avenida do Brasil, no centro do município.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam armados e renderam pelo menos quatro pessoas, o gerente do banco e outros três funcionários durante a ação, que aconteceu antes de o banco abrir ao público.

Os reféns foram liberadas na fuga dos marginais, que roubaram um carro de um dos seguranças.

Policiais fizeram a varredura na agência. A princípio nada foi levado pelos marginais