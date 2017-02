Robinho treina, é liberadoe pode reforçar o time no clássico

VICTOR MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desfalque nos cinco primeiros jogos do Atlético-MG na temporada 2017, o atacante Robinho está liberado pelo departamento médico do clube. O jogador sofreu uma pequena fratura na costela, no amistoso entre Brasil e Colômbia, disputado no final do mês passado, no Rio de Janeiro. Após alguns dias apenas correndo no gramado, nesta quarta-feira Robinho participou do treino comandado pelo técnico Roger Machado, na Cidade do Galo. Como o atacante não se queixou de dores, ele está liberado para voltar a defender o Atlético, o que não acontece desde dezembro do ano passado, na final da Copa do Brasil. Em função das três semanas sem treinar com bola, Robinho deixou o campo um pouco mais cansado do que o normal. Neste domingo, o Atlético enfrenta o América-MG, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão. O aproveitamento do atacante depende apenas de Roger Machado. Como o Atlético tem mais três dias de treinos até a divulgação dos relacionados para o clássico, Robinho tem algum tempo para melhorar o condicionamento físico. Assim como em 2016, o atacante só vai estrear na temporada na segunda quinzena de fevereiro. Algo que não foi um empecilho para o bom rendimento no ano passado, quando marcou 25 gols e foi o artilheiro do futebol brasileiro na última temporada.