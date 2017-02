Forças Armadas fazem vistoria em presídios do Nordeste e Centro-Oeste

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Homens das Forças Armadas entraram em dois presídios nesta quarta-feira (15) para realizar vistoria nos prédios. Em Mossoró (RN), a ação foi feita principalmente pela Marinha, e, em Campo Grande (MS), pelo Exército. Há a previsão de que militares façam uma operação em mais um presídio nesta quarta, segundo a reportagem apurou. O balanço das vistorias deve ser divulgado pelo Ministério da Defesa no fim desta quarta. Em janeiro, diante da crise penitenciária, que deixou mais de 130 detentos mortos em presídios nas duas primeiras semanas do ano, o governo do presidente Michel Temer anunciou a atuação de militares para ajudar a conter a situação. Desde o início, o Ministério da Defesa, comandado por Raul Jungmann, deixou claro que as Forças Armadas não entrariam em contato com os presos e atuariam exclusivamente nas vistorias dos prédios. RIO DE JANEIRO Além da atuação em presídios, as Forças Armadas também estão empregadas para auxiliar no policiamento do Rio de Janeiro desde terça (14). No total, 9.000 homens da Marinha e do Exército estão encarregados dessa tarefa. Na manhã desta quarta, um homem morreu após tiroteio com fuzileiros navais no Rio de Janeiro. Segundo relato dos militares, dois homens estavam roubando uma moto e um deles estava armado. Após abordagem dos militares, um homem teria atirado e os fuzileiros revidaram. O outro homem, que estaria desarmado, fugiu. Na cúpula das Forças Armadas, a avaliação é que os militares cumpriram a previsão de atirar em suspeitos que portem armas e disparem tiros, mas não naqueles que estiverem sem armas.