Há oito anos na ativa, Mercado de Orgânicos tem crescimento de 30% ao ano

(foto: SMCS)

Uma programação especial marca o oitavo aniversário do Mercado de Orgânicos, que funciona no Mercado Municipal de Curitiba. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e pela Associação de Permissionários Estabelecidos no Mercado Municipal (Ascesme), tem aulas-show e uma exposição com os produtos livres de agrotóxicos.

A cerimônia oficial de comemoração foi nesta quarta-feira (15), com a presença do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi. Teve até bolo comemorativo ao pioneirismo de um empreendimento que foi o primeiro do gênero no País e tornou-se referência nacional desde sua fundação.

Gusi traçou uma trajetória dos oito anos de existência do espaço de orgânicos, concebido durante sua gestão como diretor do Mercado Municipal. “Uma comparação que nos deixa satisfeitos é a feita pelo produtores dos primeiros tempos do mercado. Um deles, por exemplo, conseguia vender 400 itens, quando muito. Hoje, tem mais de 1.200 itens na venda diária”, disse Gusi

Ele acrescentou que os produtos orgânicos começam a ocupar também as outras alas do Mercado Municipal. “Devido ao aprimoramento na produção, os preços se estabilizaram e passaram a competir diretamente com o produto convencional”, contou Gusi. “Só nos resta desejar novos desafios para esse segmento que tende a crescer ainda mais, pois as informações que temos asseguram que o crescimento aqui tem sido de 30% ao ano. Mais um motivo para comemorar.”

Após a cerimônia, o bolo foi fatiado para ser distribuído entre os participantes do evento.

A programação de aniversário vai até a sexta-feira (16), com Oficinas Gastronômicas pela manhã e à tarde, além de uma palestra sobre Beleza Orgânica.

Paralelamente aos eventos, está funcionando uma feira interna, com exposição e venda de produtos orgânicos de alguns dos permissionários, das 9h30 às 18h.

O mercado

O Mercado de Orgânicos atende cerca de mil pessoas por dia, interessadas na oferta de produtos livres de agrotóxicos e aditivos químicos. Possui, ao todo, 22 pontos de venda, entre bancas e boxes, distribuídos em 1.200 metros quadrados.

Embora a primeira relação que se faça ao tema de produtos orgânicos seja como verduras e legumes, a gama de ofertas do espaço orgânico do Mercado Municipal de Curitiba tem um alcance bem maior. Vai dos já esperados hortifrutigranjeiros às bebidas e pratos prontos, passando por ovos, cereais, temperos, grãos, conservas, cookies, geleias, queijo, mel, pimentas, congelados, bolos, bolachas, café e xaropes.

O espaço ainda conta com um açougue, que vende carnes congeladas e à vácuo, frango congelado e tem como estrela um hambúrguer. Também podem ser encontradas peças de roupa e acessórios confeccionados com algodão orgânico, além de cosméticos certificados.

Para consumo no local há um restaurante – com amplo bufê –, um café e uma lanchonete.

Programação

Para a quinta-feira (16) está programada uma aula-show com a nutricionista Ana Carolina Vieira da Silveira, sobre alimentos saudáveis, às 11h30.

Às 14h, Pati Bianco, do blog Fru-Fruta, fala sobre mundo da culinária para pessoas com alergia a ovo e a leite.

Já na sexta-feira (17), às 10h, a arquiteta Gabriela Mohamud, do blog Flor e Sal, falará sobre alimentação vegana e os cuidados com a dieta devido à intolerância à lactose. Às 14h, a Cativa Natureza promoverá a palestra Beleza Orgânica, sobre qualidade de vida e cosméticos orgânicos.

Para terminar as festividades, às 16h30 será realizado o sorteio de uma cesta de produtos orgânicos entre os visitantes que se cadastrarem.

Na quinta (16) e na sexta-feira (17), quem visitar o espaço poderá ainda se inscrever para fazer quick massage das 9 às 11 horas.

Toda a programação é gratuita e não precisa de inscrição.