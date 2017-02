Chamadas de telefone fixo para móvel ficam mais baratas a partir do dia 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou que as chamadas de telefone fixo para móvel devem ficar mais baratas a partir de 25 de fevereiro. A redução deve ser de 16,49% a 19,25%, de acordo com cada empresa de telefonia fixa. As ligações interurbanas também devem cair entre 7,05% e 12,01%. O reajuste vale para ligações entre operadoras diferentes -do fixo da Telefônica para um celular da Claro, por exemplo. Os assim chamados "valores de interconexão", o valor que uma empresa cobra de outra pelo uso da rede, vão continuar caindo paulatinamente até 2019, conforme decisão da Anatel de 2014.