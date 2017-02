Inter oferece Fernando Bob e mais R$ 6,5 milhões, e fica perto de Pottker

DASSLER MARQUES, JEREMIAS WERNEK, MARCELLO DE VICO E RICARDO PERRONE SÃO PAULO, SP, E PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A venda de William Pottker, 23, avançou. Internacional e Ponte Preta se reuniram nas últimas horas e registraram progresso no acordo pelo atacante. Além de pagamento parcelado, o clube gaúcho deverá emprestar Fernando Bob para sacramentar a negociação. Segundo a reportagem apurou, o negócio é tratado como em estádio avançado e pode ser finalizado nos próximos dias. Além do empréstimo de Fernando Bob, o Internacional pagará um valor à Ponte Preta: cerca de 2 milhões de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos de William Pottker. O Inter usou o interesse da Ponte Preta em Bob para ganhar terreno. Depois do negócio frustrado com o Corinthians, Pottker recebeu sinalização de aumento salarial e luvas. Uma espécie de compensação. Fernando Bob ajudou a criar uma reviravolta na mesa de negociação. Contratado no ano passado, o volante viveu altos e baixos em Porto Alegre e perdeu espaço neste ano. A promoção de Charles, formado nas categorias de base do Beira-Rio, é um dos motivos. Com as tratativas em andamento, Fernando Bob sequer foi relacionado para a estreia do Inter na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (15), o colorado enfrenta o Princesa do Solimões-AM, em Cascavel. O volante aguarda, em Porto Alegre, sinal verde para embarcar rumo a Campinas.