Mais ônibus são queimados na Grande BH

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais dois ônibus foram queimados na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte na madrugada desta quarta-feira (15) e na noite de terça. Com os novos episódios, chega a 12 o número de veículos queimados desde domingo (12). A Polícia Militar de Minas Gerais conseguiu deter 15 suspeitos. As informações são da Agência Brasil. Em Contagem, o crime ocorreu por volta de 21h. Duas pessoas foram detidas e quatro adolescentes, apreendidos. Já em Belo Horizonte, o ônibus que foi incendiado transitava pelo bairro Castanheiras, na região do Barreiro. A PM deteve nove suspeitos, entre eles seis adolescentes. Também foi apreendido um bilhete manuscrito no qual os envolvidos justificavam a ação como resposta ao tratamento dado aos internos do presídio de São Joaquim de Bicas II. Um jovem de 21 anos, morador de Sarzedo (MG). foi preso na terça (14) suspeito de ter articulado cinco dos incêndios, entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça. Nos veículos, foram encontrados papéis com os dizeres: "O motivo de estarmos colocando fogo nos ônibus é pelas covardias que estão sendo feitas com os irmãos de Sarzedo. Estamos fechados com todas as comunidades." A Polícia Civil de Minas Gerais informou, em nota, que está investigando se há relação entre as ações e os autores. "Ao mesmo tempo, as investigações seguem linhas para traçar quem financia as ações, intensificando o desmonte de organizações ligadas ao tráfico, através de prisões já realizadas e grandes apreensões de drogas", diz o texto.