Prefeitura desmonta acampamento em apoio a Operação Lava Jato

(foto: Reprodução/Facebook)

O acampamento montado há quase três anos na Praça Alexandre Brotto, em frente ao prédio da Justiça Federal,no Ahú, em apoio a Operação Lava Jato, foi removido nesta manhã de quarta-feira, 15. Uma equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) utilizou um caminhão para carregar as faixas, placas, laços e entulhos que se acumulavam na praça desde junho de 2014. Segundo a prefeitura, a ocupação do espaço urbano “deve ser feita dentro do que estabelece as normas de urbanismo e meio ambiente da cidade”.

Em 2014, um grupo levantou uma pequena uma casa de madeira no meio da praça, inicialmente para apoiar a Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). De acordo com o grupo, os materiais foram adquiridos com vaquinhas, vendas de camisetas e doações de empresários.

Leia a nota da Prefeitura:

“Desde 2016, na gestão passada, o “Movimento Curitiba contra a Corrupção” está na praça Pedro Alexandre Brotto, no Ahú. Em função disto, a atual administração está orientando aos manifestantes sobre a ocupação do espaço, que deve ser feita dentro do que estabelece as normas de urbanismo e meio ambiente da cidade. A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria de Urbanismo, já se reuniu com os manifestantes nesta quarta-feira (15), informando que, o código de postura da cidade não permite colocar faixas em árvores ou no mobiliário urbano. Outros ajustes poderão ser feitos a pedido da Prefeitura de Curitiba”.