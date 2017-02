Prefeitura retira faixas irregulares do acampamento da Lava Jato

(foto: Reprodução/Facebook) (foto: Geraldo Bubniak)

SAIBA MAIS

Um malentendido resultou na retirada de parte do acampamento montado há quase três anos na Praça Alexandre Brotto, em frente ao prédio da Justiça Federal,no Ahú, em apoio a Operação Lava Jato. Na manhã desta quarta-feira, 15, uma equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) utilizou um caminhão para carregar as faixas, placas, laços e entulhos que se acumulavam na praça desde junho de 2014. A ação, segundo as informações tanto da prefeitura quanto de membros do movimento Acampamento da Lava Jato Curitiba, foi de que houve um ruído na comunicação que terminou em um malentendido.

A manifestação em apoio do juiz Sergio Moro conta como o apoio de vários grupo populares, no entanto, o grupo Acampamento da Lava Jato Curitiba, em função do fato do espaço ter se tornado um dos pontos turísticos de Curitiba, se prontificaram a melhorar a casa erguida, construíndo outra. "Através de uma denúncia, o setor de fiscalização de Urbanismo nos acionou", conta um dos integrantes do movimento, Marcos Cesar de Paula Silva.

Silva relata que, quando chegaram na secretaria explicaram quem eram e o que era o movimento e, foram então iniciadas negociações sobre como o movimento poderia permanecer no local sem infringir a lei de urnbanismo que, veta, por exemlo, a fixação de faixas em árvores e no mobliário urbano. Ele relatou que, por um erro de comunicação, uma equipe foi designada para retirar todas as faixas do acampamento. "Eles estão apenas orientando os integrantes do movimento sobre como fazer a manifestação sem infringir as leis de urbanização, nada mais", disse. Silva relatou que, com as orientações, o espaço deve ficar ainda mais bonito. "E nós seguiremos em defesa do Moro", afirmou.

Consultada a Prefeitura reiterou o ruído da comunicação, uma vez que há vários movimentos presentes na Praça. Via assessoria, a Secretaria de Urbanismo, reiterou que há apenas uma ação orientativa do setor de Fiscalização da Secretariade Urbanismo em função da legislação do mobiliário urbano. "As tratativas estão sendo conduzidas da forma mais diplomática possível e a intenção não é restringir ou proibir a ação dos movimentos populares contra a corrupção", afirmou a assessoria de Urbanismo.

=, formado por cerca de oito pessoas, tem

Segundo a prefeitura, a ocupação do espaço urbano “deve ser feita dentro do que estabelece as normas de urbanismo e meio ambiente da cidade”.

Segundo as informações de um dos integrantes do grupo Acampamento da Justiça, na rede social Facebook, houve um mal entendido com a prefeitura que retirou faixas fixadas nas árvores.

Em 2014, um grupo levantou uma pequena uma casa de madeira no meio da praça, inicialmente para apoiar a Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). De acordo com o grupo, os materiais foram adquiridos com vaquinhas, vendas de camisetas e doações de empresários.