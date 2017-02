Denarc apreende uma tonelada de maconha avaliada em R$ 1 milhão

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

15/02/17 às 14:57 - Atualizado às 14:59 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: Polícia Civil)

Cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida na manhã desta quarta-feira (15), por investigadores da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) dos núcleos de Pato Branco e Cascavel, na PR-182, entre os municípios de Toledo e Vera Cruz do Oeste. Os entorpecentes foram localizados em um caminhão, no meio de uma carga de farelo de trigo. O condutor do veículo de 50 anos foi preso em flagrante.

“Os policiais civis estavam realizando diligências nas imediações da PR-182, com o objetivo de identificar pontos estratégicos usado por organizações criminosas. Essa região é conhecida como rota de tráfico de drogas”, falou a delagada responsável pelo caso, Ana Cristina Ferreira Sil.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia