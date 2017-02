Borja se solta no Palmeiras e impressiona novos companheiros em 4 dias

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foram apenas quatro dias de trabalho depois de uma recepção calorosa de torcedores do Palmeiras. Em menos de uma semana, Miguel Ángel Borja mostrou uma adaptação inesperada para diretores, jogadores e comissão técnica. A personalidade do colombiano impressionou, assim como a simpatia demonstrada nos primeiros treinamentos. Desde a manhã do último sábado, quando desembarcou em Guarulhos em meio a uma festa promovida por centenas de torcedores, Borja iniciou a ambientação ao novo clube. Horas depois de chegar ao aeroporto, o colombiano conheceu a estrutura da Academia de Futebol e o técnico Eduardo Baptista. No mesmo dia, teve o primeiro contato com os companheiros, que trabalharam para a partida contra o Ituano, no último domingo -vitória do clube interiorano por 1 a 0. No domingo, o centroavante realizou atividades no gramado. Na segunda-feira, Borja trabalhou fisicamente ao lado de Egídio. Na terça-feira, enfim, treino com bola junto ao restante do elenco; inclusive, o centroavante participou de uma movimentação em campo reduzido. Internamente, a personalidade de Borja tem surpreendido o atacante não apresentou timidez e já participa da resenha diária. Alguns atletas até "arranham" palavras em espanhol com o colombiano e também com Alejandro Guerra, reforço chegado no mês passado. As presenças de Yerry Mina e, principalmente, Alejandro Guerra facilitaram a relação do centroavante com os novos companheiros. A dupla, com um colombiano e um ex-companheiro de Atlético Nacional-COL, aparece como o elo para acelerar ainda mais a adaptação da nova estrela palmeirense.