Com lesão na panturrilha, Edílson fica de fora por mais 15 dias no Grêmio

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Edílson ainda vai demorar para estrear em 2017. Nesta quarta-feira (15), o Grêmio informou que o lateral direito tem uma lesão na panturrilha direita e ficará entregue ao departamento médico por mais 15 dias. Ele já havia ficado de fora dos jogos da arrancada de temporada por conta de recuperação de uma artroscopia no joelho direito. Luan, substituído contra o Passo Fundo, não teve lesão detectada. A nova lesão foi contraída no jogo-treino diante do São Gabriel, na terça-feira. Titular na campanha do pentacampeonato da Copa do Brasil, Edílson foi preservado na última rodada do Gaucho justamente para evitar novas lesões. Em dezembro, ele foi submetido a artroscopia no joelho direito e passou o período da pré-temporada em recuperação. De acordo com Renato Gaúcho, a preservação diante do Passo Fundo, na terceira rodada do Estadual, surpreendeu ao próprio jogador, que desejava ser relacionado para voltar a jogar. A ideia da comissão técnica era esperar a semana atual para confirmar o retorno. O jogo-treino contra o São Gabriel abriu a programação de treinos do Grêmio antes do jogo diante do São José-POA. O cronograma de Edílson previa avaliação física para liberação e atuação no final de semana. Sem ele, Renato Gaúcho continua com dois reforços para a posição no time titular. Leonardo, contratado junto ao Boa Esporte, e Léo Moura, que assinou com o Grêmio depois de deixar o Santa Cruz. LUAN Substituído no segundo tempo do jogo contra o Passo Fundo, o meia-atacante Luan teve diagnosticada uma tendinite no joelho. O problema não requer parada, apenas tratamento e reavaliação diária. O mesmo procedimento será adotado com Jael, que também sentiu o joelho na partida do último domingo. Pedro Rocha, preservado do duelo contra o Passo Fundo, também trata de dores no tendão de aquiles. Walter Kannemann, que igualmente não jogou no último compromisso do Estadual, voltou a treinar depois de superar quadro gripal.