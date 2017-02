Biblioteca Pública promove baile de carnaval infantil

(foto: Kraw Penas - Comunicação Seec)

A Biblioteca Pública do Paraná promove no dia 24 (sexta-feira) mais um Baile de Carnaval da Seção Infantil — com oficinas, contação de histórias, marchinhas e brincadeiras. As atividades acontecem das 14h30 às 16h, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição.



A programação inclui uma oficina de confecção de máscaras (14h30), apresentação da história "O Carnaval do Jabuti" (15h) e um baile com brincadeiras como dança das cadeiras, caixinha de surpresas e morto-vivo (15h15).



"As atividades buscam colocar as crianças em contato com a Biblioteca, a leitura e a festividade do Carnaval", diz Raissa Micheluzzi Ferreira, da equipe da Seção Infantil da BPP. Mais informações: (41) 3221-4980.



SERVIÇO: Baile de Carnaval Infantil.



Local: Seção Infantil da BPP



Data: 24 (sexta-feira).



Horário: das 14h30 às 16h.



R. Cândido Lopes, 133 - Curitiba — PR.



Entrada franca



Informações: (41) 3221-4980



www.bpp.pr.gov.br