Pomba que levava celular a presídio de Franco da Rocha é capturada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pomba com um celular preso ao corpo foi capturada por agentes de segurança dentro de uma penitenciária na última sexta-feira (10), em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. A ave foi encontrada na penitenciária 2 "Nilton Silva", próxima à rodovia dos Bandeirantes. Durante ronda externa, próxima ao pavilhão 2 da unidade prisional, a pomba foi avistada se debatendo e detentos tentaram pegá-la. Os agentes seguiram até o local e capturaram a pomba. Havia um pequeno invólucro preso ao animal, que continha um celular e uma bateria. Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), a direção da unidade registrou boletim de ocorrência e comunicou o acontecido a vara de Execuções Criminais, além de instaurar procedimento disciplinar para apurar o caso. FUGAS Em dezembro de 2016 o CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Franco da Rocha, próximo a penitenciária Nilton Silva, registrou a fuga de 27 detentos. Dia dia 27 de dezembro presos serraram as grades e conseguiram pular o muro da unidade de regime semiaberto por volta das 3h. Em outubro, 55 presos fugiram do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 1 (HCTP1) da cidade. O clima no entorno do HCTP1 foi de relativa tensão após a fuga em massa dos presos.