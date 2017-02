Alexandre de Moraes se reúne com Cármen Lúcia no STF

(foto: Agência Brasil)

Indicado para vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que se licenciou do Ministério da Justiça, esteve na manhã desta quarta-feira (15) com a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.

A reunião, que não estava agendada, durou cerca de 20 minutos. Em seguida, Cármen Lúcia reuniu-se com a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). O encontro com a parlamentar, igualmente, não constava na agenda da ministra.

Nos últimos dias, Moraes tem promovido uma série de encontros com políticos em busca de apoio à sua indicação ao STF. Ontem (14), ele almoçou com líder do bloco moderador no Senado, Wellington Fagundes (PR-MT). Na semana passada, ele participou de uma reunião com senadores em um barco do senador Wilder Morais (PP-GO).

Após ter sido indicado pelo presidente Michel Temer, Moraes precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Depois, a indicação é levada para votação dos senadores em plenário para poder ser efetivado no Supremo.

A sabatina de Moraes está marcada para a próxima terça-feira (21).