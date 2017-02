União Europeia dá ultimato a cinco países do continente por poluição do ar

A Comissão Europeia deu um ultimato para a Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido tomarem atitudes contra a poluição excessiva do ar por dióxido de nitrogênio (NO2). A concentração da substância está acima dos limites estabelecidos por Bruxelas em cidades como Roma, Milão, Turim, Berlim, Londres e Paris, uma contaminação que é causada sobretudo por automóveis, principalmente por aqueles movidos a diesel. As informações são da Agência ANSA.

Segundo um comunicado da Comissão Europeia, os cinco países não fizeram nada para conter as recorrentes violações dos padrões de poluição do ar por NO2, substância que "constitui um grave risco para a saúde".

Se os cinco países não agirem dentro de dois meses, o Poder Executivo da União Europeia ameaça levar a questão à Corte de Justiça do bloco. Ainda de acordo com a Comissão, mais de 400 mil pessoas morrem todos os anos na UE por doenças causadas pela poluição do ar.

Entre o fim de 2015 e o início de 2016, cidades como Milão, Roma e Nápoles chegaram a restringir a circulação de veículos em suas áreas urbanas devido aos altos índices de concentração de poluentes. Além disso, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, vem promovendo uma "guerra" contra os automóveis e pretende reduzir pela metade o número de carros privados que circulam na capital.