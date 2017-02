Presidente dos EUA afirma que Irã “nunca terá armas nucleares”

O presidente americano Donald Trump elogiou nesta quarta-feira (15) os laços "indestrutíveis" que unem seu país a Israel e prometeu ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, durante encontro entre os dois em Washington, que o Irã “jamais terá armas nucleares”. As informações são da Agência France-Presse (AFP).

O compromisso do magnata republicano responde às preocupações de seu aliado no Oriente Médio sobre o acordo alcançado pelo Irã com seis potências mundiais e que, segundo Netanyahu, expira muito cedo para que a ameaça desapareça de forma permanente.

"Um dos piores acordos jamais vistos é o aquele sobre o programa nuclear iraniano. Minha administração já impôs sanções ao Irã e vou fazer ainda mais para impedir o país de desenvolver uma arma nuclear", prometeu Trump.