(foto: Reprodução Twitter)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Gentil foi chamada de "sapatão" por um internauta no Twitter nesta segunda-feira (13) e ironizou a situação. Com bom humor, ela respondeu "oi, fala!", mostrando que não se abalou com a ofensa do usuário. Depois da repercussão do caso, a conta da pessoa que mandou a mensagem para a apresentadora do "Esporte Espetacular" foi suspensa da rede social. Fernanda Gentil assumiu em setembro passado o namora com a jornalista Priscila Montandon.