Moisés promete resposta rápida a revés

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Não é que o Moisés está fazendo falta, é que o time ainda não encaixou". Assim, Moisés resumiu o início de temporada do Palmeiras em 2017. Nesta quarta-feira (15), durante entrevista concedida na Academia de Futebol, o novo camisa 10 do clube de Palestra Itália admite que a equipe ainda não se adaptou totalmente ao trabalho de Eduardo Baptista. "Futebol brasileiro é muito engraçado: o que uma derrota não faz? Temos ciência que o time não jogou aquilo que se espera, mas é natural no começo de um ano com um treinador novo, que nem teve todas as peças à disposição", afirmou o meio-campista, elogioso para com o novo comandante. "O trabalho do Eduardo é bom, dinâmico e gosta de participar; procuramos conversar com ele e demonstrar que estamos juntos. Ele é um cara bacana e honesto, sabemos que a qualquer momento o nosso time vai engrenar", acrescentou o camisa 10. Um dos destaques na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, Moisés ainda não estreou na atual temporada. O meio-campista passou por uma cirurgia depois da Série A e permanece em recuperação até a semana passada. O jogador não esconde a ansiedade para voltar. "É o que mais quero (entrar em campo). Ficar fora é difícil. Gosto de ir aos jogos e assistir. Não é que o Moisés está fazendo falta, é que o time ainda não encaixou. Mas não é isso, aqui é um grupo: quando ganha, ganham todos e quando se perde também. O mais breve possível daremos uma resposta", sentenciou o confiante atleta. "Perspectiva é a melhor possível. Estou treinando com o grupo há uma semana, venho melhorando a cada dia. Agora é voltar aquela fase normal; fisicamente estou bem e preciso ter apenas uma sequência. Agora é pegar a confiança do Eduardo", complementou.