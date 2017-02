A Endeavor, organização global e sem fins lucrativos de fomento ao empreendedorismo, acaba de abrir inscrições para o Scale-up Endeavor, programa que apoia empresas que estão se destacando pelo alto crescimento, nos mais diversos setores. Em 2016, o programa teve 5.000 inscritos e selecionou pouco mais de 200 empresas. Em uma das turmas, que aconteceu em São Paulo, os participantes triplicaram de tamanho em faturamento e dobraram a quantidade de funcionários ao longo do ano. As inscrições vão até 05 de março, e os interessados podem saber mais em scaleupendeavor.org.br.

EAD

Com cerca de três mil alunos em Educação a Distância, o Grupo Educacional Opet está apostando no segmento e pretende atingir crescimento de 25%. Para tanto, a instituição irá investir aproximadamente R$2 milhões em EaD nos próximos dois anos. O primeiro fruto desse novo momento é a entrega do Polo de Apoio Presencial do Boqueirão. A inauguração acontecerá em 18 de fevereiro, a partir das 10h e é aberto à comunidade. “Nosso objetivo é encantar o aluno, oferecendo a ele o melhor atendimento”, afirma Pedro Andriolli, diretor de EaD da Opet.

DIRETORIA

A filial brasileira da empresa norte-americana Kimberly-Clark anuncia a chegada de Patricia Macedo Garcia para ocupar o cargo de Diretora de Marketing para a categoria de BCC (Baby & Child Care Brands). A executiva responderá diretamente para o também novo CEO da Kimberly-Clark Brasil, Gustavo Schmidt, que assumiu o comando da operação brasileira na primeira semana de fevereiro.

PAP PET

Curitiba vai capitanear uma proposta inédita no Brasil dentro do mercado pet: a criação de um sistema de vendas diretas binível de produtos para cachorros e gatos. A iniciativa é dos empresários Sandra Schuster, Flávio Pigatto e Juliano Cortes que lançam este mês a marca docg. Os três têm larga experiência no mercado de produtos e serviços para animais. Sandra e Flávio são os fundadores da DrogaVET, maior rede de farmácias de manipulação veterinária no Brasil, e Juliano é franqueado DrogaVET há mais de 10 anos. O projeto une dois grandes setores em crescimento, mesmo num cenário de crise: o mercado pet e o de vendas diretas.

* O Hospital Angelina Caron, entidade filantrópica e de referência no Sul do País, acaba de implantar o cartão de benefícios Caron+. A proposta é semelhante à de um clube de vantagens, em que os associados contribuem com o hospital e recebem benefícios.

* A Panvel Farmácias inaugura a sua nova loja em Curitiba, localizada no Muffato Max (Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2651).

* A Philip Morris Brasil foi escolhida uma das principais empregadoras do País, de acordo com pesquisa internacional realizada pelo Top Employers Institute, organização sediada na Holanda.