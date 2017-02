Aprovação do governo Temer fica em 10%, diz pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte) com o instituto MDA divulgada nesta quarta-feira (15) mostra que 44,1% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Michel Temer como ruim ou péssimo, enquanto 10,3% têm uma visão positiva da gestão do peemedebista. Para 38,9%, o governo federal tem desempenho considerado regular. Outros 6,7% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam. A reprovação da gestão Temer cresceu em relação à última pesquisa do instituto, realizada em outubro do ano passado, quando 36,7% da população avaliava o governo negativamente. O índice atual, no entanto, ainda é bem menor do que números registrados em meados de 2015, quando o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT) atingiu 71% de reprovação, segundo dados do mesmo instituto. O levantamento divulgado nesta quarta foi realizado entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 138 municípios de 25 unidades federativas, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa mediu ainda a opinião das pessoas com relação ao desempenho pessoal de Temer. Dos entrevistados, 24,4% aprovam o presidente, enquanto 62,4% o desaprovam. Outros 13,2% disseram não saber ou não responderam. ELEIÇÕES 2018 A CNT/MDA também indagou as pessoas sobre suas intenções de voto para as eleições presidenciais de 2018. Na pesquisa espontânea, o ex-presidente Lula (PT) aparece na liderança, com 16,6% das intenções de voto. O deputado Jair Bolsonaro (PSC) é o segundo colocado, 6,5%, seguido por Aécio Neves (2,2%), Marina Silva (1,8%), Michel Temer (1,1%), Dilma Rousseff (0,9%), Geraldo Alckmin (0,7%) e Ciro Gomes (0,4%). O maior percentual, no entanto, é dos que se disseram indecisos: 57,1%. Outros 10,7% votariam branco ou nulo. E 2,0% afirmaram que votariam em outros candidatos. Na pesquisa estimulada, isto é, quando o instituto fornece opções ao entrevistado, o ex-presidente Lula aparece em primeiro lugar em todos os cenários. No primeiro, o petista tem 30,5%, seguido por Marina Silva (11,8%), Jair Bolsonaro (11,3%), Aécio Neves (10,1%), Ciro Gomes (5,0%) e Michel Temer (3,7%). Brancos e nulos somam 16,3%, e 11,3% se dizem indecisos. No segundo cenário projetado pelo instituto, Lula tem 31,8%, ante 12,1 de Marina Silva, 11,7% de Jair Bolsonaro, 9,1% de Geraldo Alckmin, 5,3% de Ciro Gomes e 1,0% de Josué Alencar. Brancos e nulo correspondem a 17,1%, e indecisos somam 11,9%. No terceiro cenário, Lula aparece com 32,8%, seguido por Marina Silva (13,9%), Aécio Neves (12,1%) e Jair Bolsonaro (12,0%). Brancos e nulo são 18,6% e outros 10,6% dizem estar indecisos. SEGUNDO TURNO Em eventual segundo turno nas eleições de 2018, Lula também lidera em todos os cenários em que é opção. Contra Aécio, o petista tem 39,7% das intenções de voto, ante 27,5% do tucano. Brancos e nulos são 25,5%, e indecisos correspondem a 7,3% neste cenário. Contra o atual presidente Michel Temer, Lula teria uma vitória mais expressiva: 42,9%, ante 19,0% do peemedebista. Brancos e nulos somam 29,3%, e 8,8% dizem estar indecisos. Já contra a ex-senadora Marina Silva, Lula registra 38,9% das intenções de voto. Marina tem 27,4%, branco e nulo chegam a 25,9% e indecisos somam 7,8%. Em eventual segundo turno entre Aécio Neves e Michel Temer, o tucano tem 34,1% das intenções, contra 13,1% do atual presidente. Brancos e nulos registram 39,9% e 12,9% dizem estar indecisos. Em um cenário onde Aécio e Marina disputam o segundo turno, há um empate técnico. O mineiro tem 28,6%, quase a mesma quantidade que a ex-senadora (28,3%). Brancos e nulo correspondem a 31,9%. Indecisos são 11,2%. Por fim, o instituto simulou um embate entre Marina Silva e Michel Temer. Nessa situação, a ambientalista tem 34,4% das intenções de voto, contra 16,8% do peemedebista. Brancos e nulo somam 35,2%, ante 13,6% que dizem estar indecisos.