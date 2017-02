Lucas Lucco entra em 'Sol Nascente' para abalar romance de Milena e Ralf

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Lucas Lucco vai entrar para o elenco da novela "Sol Nascente", da Rede Globo, para abalar o romance de Milena (Giovanna Lancellotti) e Ralf (Henri Castelli). Depois de passar no vestibular de medicina veterinária, Milena vai conhecer o personagem de Lucas Lucco, que será um de seus professores em uma faculdade na cidade de Bom Jesus, próxima a Arraial do Sol Nascente. O professor, chamado Daniel, é extremamente popular entre os alunos e vai acabar ganhando a admiração de Milena. Apesar de não haver nenhum envolvimento amoroso a princípio, Ralf ficará incomodado com a atenção que Milena dedica ao veterinário. Para piorar, a personagem passará boa parte de seus dias longe de Ralf, já que sua faculdade fica em outra cidade. Além de animais, Daniel também gosta de música. O personagem toca violão e gosta de organizar rodas de viola. Não é a primeira vez que Lucas Lucco se aventura pelo mundo das novelas. O músico já fez parte do elenco de "Malhação".