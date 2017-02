Curitiba está entre as cidades mais procuradas para o Carnaval 2017

Curitiba é a oitava cidade mais procurada para o Carnaval de 2017, de acordo com o site de reservas Booking.com. A capital do Paraná ganhou uma posição em relação à mesma lista publicada no ano passado.

Para a apuração dos dados, a Booking levantou informações sobre reservas de hospedagem feitas entre 25 e 28 de fevereiro. Já em 2016, os números são referentes ao período de 3 a 10 de fevereiro.

Para a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, a diversidade da oferta da cidade é um dos fatores determinantes para figurar na lista das preferidas pelos turistas. “Quem procura um carnaval tradicional, com festa e folia, encontra várias opções nos clubes e casas noturnas da cidade, além do carnaval de rua. Quem aprecia rock e música alternativa também pode se divertir nos festivais que acontecem nessa época. Ainda, quem procura descansar e fazer passeios tranquilos pode contar com os parques e bosques de Curitiba.”

Tatiana lembra que, além das opções de lazer, Curitiba tem uma boa oferta de hotéis, restaurantes e bares.

A lista também conta com a presença de outra cidade paranaense: Foz do Iguaçu ficou em sexto lugar, tendo subido duas posições em relação ao ano passado. A liderança da lista ficou com o Rio de Janeiro, seguida por São Paulo (2ª) e Natal (3ª).

Alta temporada

Um estudo do Ministério do Turismo publicado em dezembro do ano passado apontou que Curitiba é o sétimo destino turístico mais procurado durante a alta temporada. A capital do Paraná aparece atrás de São Paulo, o primeiro colocado, Florianópolis (SC), Rio de Janeiro, Praia Grande (SP), Salvador (BA) e Fortaleza (CE), mas à frente de destinos do Nordeste como Recife (PE), Porto Seguro (BA) e Natal (RN).