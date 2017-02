Governo recebe manifestantes que pedem aumento para policiais de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário adjunto da Casa Civil, Fabrício Cobra, recebeu na tarde desta quarta-feira (15) seis representantes da Comissão dos Direitos Humanos dos Policiais de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para discutir a reposição salarial das polícias. As informações são da Agência Brasil. Um grupo de manifestantes permaneceu na calçada em frente ao palácio nesta tarde até que seus representantes fossem recebidos pelo secretário. Em nota, o governo do estado disse que investe na valorização e na reestruturação da carreira policial e que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) mantém diálogo com a categoria sobre reivindicações salariais, mas que deve “obedecer aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”. Segundo Cobra, as solicitações do grupo estão em análise nas áreas técnicas.