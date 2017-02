Paraná Clube enfrenta calendário bizarro

Rodízio de jogadores será necessário para evitar lesões na próxima semana (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube enfrenta um calendário bizarro de jogos nas próximas semanas. Primeiro, jogará três partidas em seis dias. Depois disso, terá duas semanas com jogos apenas nos domingos. Ou seja, serão duas semanas “vazias”, com seis dias livres para treinamentos.

A pequena maratona de jogos começa no domingo (dia 19), quando o Paraná vai a Cornélio Procópio, a 400 km de Curitiba. Dois dias depois, na terça-feira (dia 21), vai a Londrina jogar com o Tubarão, pela segunda rodada da primeira fase da Primeira Liga. Londrina fica a 70km de Cornélio Procópio. No dia 24, três dias depois, o time da capital retorna à Vila Capanema para jogar com o Figueirense, pela terceira e última rodada da primeira fase da Primeira Liga.

Depois disso, as três partidas seguintes do Paraná Clube no Campeonato Paranaense são em fins de semana. Pega o Rio Branco na Vila Capanema em 5 de março, o Cascavel no Estádio Olímpico Regional em 12 de março e o Prudentópolis em Curitiba em 19 de março.

Nesse período, porém, é possível que a CBF marque o confronto da segunda fase da Copa do Brasil. O Paraná eliminou o São Bento na primeira fase e aguarda o duelo entre Bahia e Sergipe para definir essa parte da tabela.

A tendência é que o técnico Wagner Lopes intensifique o rodízio de jogadores na próxima semana, para evitar o excesso de desgaste físico e possíveis lesões.

CALENDÁRIO DE JOGOS

Do Paraná Clube, até o final da primeira fase do Paranaense

19/2 PSTC x Paraná - Paranaense

21/2 Londrina x Paraná – Primeira Liga

24/2 Paraná x Figueirense – Primeira Liga

05/3 Paraná x Rio Branco – Paranaense

12/3 Cascavel x Paraná – Paranaense

19/3 Paraná x Prudentopolis - Paranaense

22/3 Londrina x Paraná - Paranaense

26/3 Toledo x Paraná - Paranaense

29/3 Paraná x Atlético-PR - Paranaense