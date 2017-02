Coritiba tem quatro vetados e três dúvidas para o clássico

Dodô: lateral ganhou uma semana de folga após o Sul-Americano Sub-20 (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba já tem quatro jogadores vetados para o clássico de domingo (dia 19), na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, pela primeira fase do Campeonato Paranaense. Os volantes Alan Santos e João Paulo e o atacante Rildo estão em recuperação no departamento médico e fora da partida. Quem também não joga é o lateral-direito Dodô. Ele ganhou uma semana de folga após disputar o Sul-Americano Sub-20. O jogador se reapresenta ao clube na próxima terça-feira, dia 21.

As três dúvidas são o lateral-esquerdo William Matheus, o meia Yan e o volantes Jonas.

Yan sofreu uma entorse de tornozelo no duelo diante do Foz. Ele fez trabalhos específicos de recuperação e segue como dúvida. “Wiliam Matheus também treina sob orientação dos profissionais do CEECOR e dificilmente terá condições de jogo”, informou o clube, no site oficial.

Jonas está em processo de transição (treinos físicos acompanhados de fisioterapia). Ele participou do treinamento dessa quarta-feira (dia 15). Se tiver desempenho satisfatório nos próximos dias, será utilizado por Carpegiani no domingo.

O meia Daniel, recém-contratado, tem chances remotas de aparecer no banco no domingo. Ele ainda faz treinamentos físicos e provavelmente só jogará a partir da próxima semana.

A provável escalação para domingo é Wilson; Werley, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Jonas (Tiago Real), Galdezani e Ruy; Henrique Almeida, Neto Bertola e Kleber.