Equipe de Curitiba ganha maior prêmio do MMA nacional

O técnico Cristiano Marcello e o lutador Luan "Miau" Santiago (foto: Divulgação/Leonardo Fabri)

A academia CM System brilhou no Rio de Janeiro no último fim de semana ao vencer o prêmio Osvaldo Paquetá, maior premiação nacional do MMA. Além do título de “Academia do Ano”, a equipe curitibana celebrou a conquista de mais duas luvas de ouro: o líder da academia, Cristiano Marcello, venceu na categoria “Técnico do Ano”, enquanto Luan “Miau” Santiago venceu na categoria “Atleta do Ano”.

Marcello afirmou que a premiação é a “coroação de um trabalho sério”. Com sete anos de atuação, a academia tem se destacado em competições nacionais e internacionais. “O prêmio Osvaldo Paquetá é o Oscar do MMA e vencê-lo nestas três importantes categorias é uma grande honra. Nosso esporte é um dos que mais cresce no mundo em número de fãs e praticantes e agora Curitiba pode afirmar que tem a melhor academia do Brasil”, comemorou.

Marcello agradeceu seus atletas e alunos, “Eles são responsáveis diretos pelo alto nível técnico da nossa equipe”. O lutador e treinador também aproveitou para agradecer seus patrocinadores. “Sem eles, na disso seria possível”, afirmou.

Já Luan “Miau” Santiago enalteceu o prêmio, o que considerou um “verdadeiro marco” em sua trajetória. Natural da Bahia, Miau – como é chamado pelos amigos – se mudou para Curitiba há 4 anos, quando integrou o time da CM System. “Estou vivendo um grande momento na minha carreira e isso é, definitivamente, fruto de um amadurecimento como atleta. Acredito que posso atingir resultados ainda maiores”, disse.

A CM System vem se consolidando no cenário mundial como celeiro de talentos. Atualmente, a equipe tem atletas disputando os maiores eventos do planeta, inclusive o americano Ultimate Fighting Championship (UFC). É o caso de Elizeu "Capoeira" Zaleski e Felipe Silva.

Elizeu "Capoeira" venceu sua última luta contra Keita Nakamura, no UFC Portland (EUA), em 1º de outubro de 2016, por decisão unânime. Na luta anterior, o paranaense venceu a luta contra Omari Akhmedov, no UFC Tampa (EUA), em abril de 2016, por nocaute – disputa essa que foi considerada a Luta da Noite. Já Felipe Silva estreou com vitória no UFC Vancouver (Canadá), em agosto do ano passado, por nocaute.

O vencedor da Luva de Ouro Luan “Miau, por sua vez, tem apenas 22 anos e já conta com um impressionante cartel profissional de 10 vitórias e apenas 2 derrotas. O pupilo de Cristiano Marcello vem de cinco vitórias consecutivas e enfrenta o mexicano Ivan Castillo no dia 18 de março, em Curitiba, pelo Brave Combat Federation – evento realizado pelo príncipe do Bahrein.

OS VENCEDORES DO OSVALDO PAQUETÁ

Ring Girl do ano: Nicéia Pereira

Announcer do ano: Fábio Leandro

Cutman do ano: Equipe Knockdown

Árbitro Central do ano: Charyanna Gamballe

Matéria do ano: Breno Massena

Fotografia do ano: Cassiano Correia, Smash Fight 4.

Comunicador do ano: André Azevedo

Melhor Vídeo Maker: Gerinho Felix

Treinador do ano: Cristiano Marcello

Equipe do ano: CM System

Organização do ano: Jungle Fight

Evento revelação: Fight2Night

Reviravolta do ano: Oton Jasse sobre Ricardo Maisena, WOCS 44

Luta do ano: Ariane Lipski vs. Julie Werner, Imortal FC 4

Nocaute do ano: Ariane Lipski sobre Julie Werner, Imortal FC 4

Finalização do ano: Cássio Jacaré sobre Ronny Markes, Shooto 61

Atleta revelação: Istela Nunes

Lutadora do ano: Ariane Lipski

Lutador do ano: Luan Miau