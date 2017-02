Trump minimiza acusações sobre Rússia

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua conta no Twitter ontem para minimizar os relatos de imprensa de que membros de sua campanha para a Casa Branca teriam tido contato com agentes da inteligência da Rússia durante a corrida presidencial do ano passado. “Este absurdo sobre conexões com a Rússia é meramente uma tentativa de encobrir os muitos erros feitos pela campanha derrotada de Hillary Clinton”, escreveu o republicano. “Informações estão sendo ilegalmente repassadas para os defeituosos New York Times e Washington Post pela comunidade de inteligência (NSA e FBI?). Assim como na Rússia”, completou. Na terça-feira, o New York Times publicou matéria alegando que membros da equipe de campanha de Trump, entre eles Paul Manafort, que trabalhou brevemente como seu chefe do estafe, mantiveram contato com a inteligência russa durante a eleição. O Kremlin negou os relatos. O conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn, pediu demissão após relatos de que ele teria mentido para Trump e o vice, Mike Pence, entre outros, sobre seus contatos com a Rússia.

Impostos

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou ontem sua promessa para cortar e simplificar as regras tributárias e regulações impostas ao setor privado norte-americano. O republicano lembrou dos decretos e atos executivos que assinou, entre eles o que pede o corte de duas regulações para cada nova regra criada. Segundo ele, essas mudanças ajudarão a criar empregos no país. Trump também voltou a afirmar que a proposta de mudança tributária será submetida “num futuro muito distante” e citou dados recentes.

Suspeita

Malásia — A polícia da Malásia afirmou ter detido uma mulher acusada de ter conexão com a morte do meio irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un. Em um comunicado divulgado na quarta-feira, a polícia local afirmou que a mulher foi presa no aeroporto da capital. Ela estava carregando documentos vietnamitas. O meio irmão de Kim Jong Un morreu na segunda-feira, após ter passado mal no aeroporto. De acordo com autoridades do governo malaio, antes de morrer, Kim afirmou aos médicos que o atenderam que foi atacado com um spray químico.

Ultimato

Bélgica — A Comissão Europeia deu um ultimato à Alemanha, França, Itália, Espanha e ao Reino Unido para tomarem atitudes contra a poluição excessiva do ar por dióxido de nitrogênio (NO2). A concentração da substância está acima dos limites estabelecidos por Bruxelas em cidades como Roma, Milão, Turim, Berlim, Londres e Paris, uma contaminação que é causada sobretudo por automóveis, principalmente por aqueles movidos a diesel. Segundo um comunicado da Comissão Europeia, os cinco países não fizeram nada para conter as violações.

Terremotos

Itália — A série de terremotos que atinge o centro da Itália desde o dia 24 de agosto do ano passado já provocou prejuízos de 23,5 bilhões de euros (R$ 77 bilhões). A estimativa está em relatório enviado pela Proteção Civil italiana a Bruxelas para ativar o Fundo Europeu de Solidariedade, criado pela União Europeia para responder a desastres naturais nos estados-membros do bloco. A cifra inclui tanto prejuízos estruturais, como danos a residências, redes de gás, água e energia, empresas, ruas, igrejas e outros edifícios históricos, quanto os custos emergenciais.