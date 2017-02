Tarifa técnica pode chegar a R$ 4,31 em Curitiba

O presidente da Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), José Antonio Andreguetto, disse que tarifa técnica paga às empresas de ônibus de Curitibapode chegar a R$ 4,31. Andreguetto participou, ontem, de uma reunião com vereadores de Curitiba, e respondeu a questionamentos sobre o valor da passagem e do impasse com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR).

Atualmente a tarifa técnica está em R$ 3,66. Desde o dai 6 de fevereiro a passagem para o usuário custa R$ 4,25. Na segunda-feira o TCE, por meio de medida cautelar, ordenou que a Urbs baixasse a passagem para os antigos R$ 3,70. A Urbs está recorrendo.

Questionado sobre o porquê de “antecipar” o aumento, que geralmente acompanhava a revisão da tarifa técnica contratual, no fim de fevereiro, o presidente da Urbs disse que a prática não era uma imposição. “Hoje a tarifa técnica está em R$ 3,66, então (com a diferença) fazemos uma reserva de recursos para quando ela chegar em R$ 4,31 (e estiver acima do valor da passagem)”, justificou.

Andreguetto defendeu a estratégia e confirmou ter feito um pedido de reconsideração ao Tribunal de Contas do Estado, que determinou a suspensão do aumento. “Não se trata de afrontar (o TCE), mas de buscar o que julgamos correto”, disse, sem descartar medidas judiciais. O Pleno do TCE tem a cautelar contra a Urbs na pauta de hoje.

Hoje, também acontece uma mesa redonda entre morotistas e cobradores e o sindcato patronal. Urbs e Comec também foram convidadas. O encontro tenta mediar o acordo trabalhista da data base da categoria, vencida no dia 1º de fevereiro. Os motoristas e cobradores pedem 15% de reajuste, justificando perdas antigas. O salário de motoristas e cobradores representa mais de 50% da tarifa paga pelo usuário.