Ligação de fixo para celular mais barata

As ligações locais e interurbanas de telefones fixos para celulares vão ficar mais baratas a partir do dia 25 deste mês. Nas chamadas locais, a redução ficará entre 16,49% e 19,25%, dependendo da operadora. Nas interurbanas, a queda ficará entre 7,05% e 12,01%. A diminuição das tarifas de interconexão é realizada anualmente desde 2014 e vai continuar até 2019, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A redução, no entanto, atinge apenas usuários de planos básicos de telefonia fixa de concessionárias — caso da Telefônica, Oi, Algar e Sercomtel. Clientes que usam planos alternativos ou que são atendidos por autorizatárias, como a Net, por exemplo, não serão abrangidos. Atualmente, a base de assinantes de telefonia fixa é de 40 milhões de linhas, mas, desse total, 23,9 milhões são prestados pelas concessões, com tarifa calculada pela Anatel. Os outros 17,1 milhões são ofertados por empresas autorizadas.