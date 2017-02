Caixa abre duas horas mais cedo e no sábado

Desde ontem, a Caixa Econômica Federal abre suas agências duas horas mais cedo, para atender aos beneficiários que queiram saber o saldo ou retirar dúvidas referentes ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de contas inativas. Os saques serão realizados entre 10 de março e 14 de julho. As agências abrem em horário antecipado até amanhã.

Para reforçar os atendimentos, a Caixa vai abrir as agências também nos primeiros sábados dos cronogramas mensais de pagamento (com exceção de abril, mês que a data coincide com a Semana Santa). As datas serão 18 de fevereiro, 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

No Paraná são 2.402.759 de contas do FGTS que poderão ser sacadas. Mais da metade dos trabalhadores do Estado com direito tem até R$ 500 para sacar, outros quase 25% dos trabalhadores têm de R$ 500,00 a R$ 1.500,00, e só 20% têm valores que passam dos R$ 1.500,00. “O valor total a ser sacado pelos paranaenses passa de R$ 3 bilhões. Um dinheiro que vai ser gasto aqui no Estado”, diz o secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior.