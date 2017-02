A Secretaria da Fazenda do Paraná alerta que a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence na semana que antecede o Carnaval, entre 20 e 24 de fevereiro, de acordo com o último número da placa. Na correspondência enviada pela Secretaria da Fazenda já consta o boleto para o pagamento da segunda parcela em qualquer instituição bancária. O feriado muitas vezes confunde o contribuinte.