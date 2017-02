SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tyler James Williams, famoso por interpretar Chris Rock na série "Todo Mundo Odeia o Chris", revelou em seu Instagram nesta terça-feira (14) que sofre da doença de Chron. Com sintomas que vão do leve ao grave, a doença de Chron causa uma inflamação no sistema digestivo e tem causa desconhecida. Ela não pode ser curada. "Eu estive entrando e saindo de hospitais pelos últimos dois meses porque fui diagnosticado com a doença de Chron. Este post não é sobre mim, então se estão curiosos, façam uma busca sobre a doença", escreveu Tyler. Em seguida, o ator explicou que o intuito da publicação era, na verdade, agradecer sua namorada, que tem acompanhado o ator em suas diversas visitas ao médico. Tyler disse que a atriz russa Anastasia Baranova tem viajado, dormido no hospital, discutido com médicos, cuidado de seu cachorro, recusado trabalhos e mantido ele motivado. O agradecimento a Anastasia foi feito no Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. "Todas as manhãs, quando meus olhos abrem e o sol nasce, eu a vejo e sei que não importa o que aconteça ao meu corpo, tudo ficará bem. Feliz Dia de São Valentim", completou Tyler. O ator finalizou o post tranquilizando os fãs. "Saibam que eu estou melhor e estou no caminho para me recuperar", escreveu.