Venezuela tira CNN en Español do ar após denúncia de passaportes ilegais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Venezuela tirou do ar o canal CNN en Español nesta quarta-feira (15) em resposta à exibição de uma reportagem especial sobre um esquema de concessão ilegal de passaportes a cidadãos do Oriente Médio. A ordem é anunciada um dia depois que o presidente Nicolás Maduro prometeu expulsar a emissora por "manipular um assunto interno". "A CNN que não meta seu nariz na Venezuela, que fique bem longe, fora da Venezuela." O canal saiu do ar em todo o território venezuelano por volta das 17h locais (19h em Brasília), minutos depois que a Comissão Nacional de Comunicações ordenou o corte da transmissão, a pedido do governo chavista. Exibida na sexta (10), a série Passaportes na Sombra mostra que diplomatas venezuelanos da embaixada no Iraque teriam recebido milhares de dólares para conceder ilegalmente o documento de viagem do país. Segundo uma investigação do FBI, pelo menos 173 pessoas receberam passaportes entre 2008 e 2012, dentre eles, afirma o governo americano, integrantes do grupo radical islâmico libanês Hizbullah.