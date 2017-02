Reunião discute projeto que proíbe fogos

O projeto de lei que proíbe o uso de fogos de artifício em Curitiba foi debatido, ontem, em uma reunião pública realizada na Câmara de Curitiba, quando foram apresentados as propostas pró e contra o projeto. O projeto é da vereadora Fabiane Rosa (PSDC), e provoca polêmica desde que foi anunciado. Ontem, após a reunião, a própria Fabiane disse que pode mudar alguns pontos do projeto. Ela afirmou que o texto pode sofrer ajustes e proibir na cidade somente fogos que produzam poluição sonora, como estouros ou estampidos.

O auditório da Câmara ficou lotado de ativistas da defesa dos animais e também de empregados das indústrias de fogos de artifício — que usavam camisetas em protesto contra o projeto e pela garantia dos dois mil empregos gerados na cidade.

Em defesa ao seu projeto, Fabiane argumentou que o barulho causado pelos fogos é danoso a animais domésticos e silvestres. “Dependendo da proximidade, pode haver dano físico. Basta um rojão para que alguns animais entrem em choque”, ressaltou.

Na defesa do setor produtivo, Marcelo Menegaski, da Associação Comercial e Industrial de Fogos de Artifício do Paraná (Aincofapar), também falou na tribuna. “Falou-se muito de acidentes, e acidentes ocorrem. Agora pasmem, um dos maiores índices de queimaduras é com óleo de cozinha, água fervendo, álcool na beira da churrasqueira, e outros tantos itens”, argumentou.

Para Rodolpho Aymoré, presidente da Aincofapar, a proibição causará um grande impacto cultural e social na cidade. Segundo ele, Curitiba é a terceira capital em consumo de fogos no Brasil. “No Natal do Palácio Avenida, boa parte dos presentes já se encantaram com os fogos que lá detonamos”, exemplificou. “É porque o curitibano gosta, somos maioria.”