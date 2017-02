Curitiba adere ao Família Paranaense

A Prefeitura de Curitiba aderiu, ontem, ao programa Família Paranaense, desenvolvido pelo Governo do Estado para atender as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e, com isto, reduzir a pobreza. A meta em Curitiba será acompanhar 7.200 famílias com planos personalizados de atendimento e fazer transferência de renda para 14.622 famílias que vivem em extrema pobreza, nos próximos quatro anos.

A adesão aconteceu em solenidade no Salão Brasil, com a presença do prefeito Rafael Greca, do governador Beto Richa e da secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. A adesão de Curitiba foi um dos compromissos do prefeito Rafael Greca durante a campanha eleitoral.

Para o prefeito, o Família Paranaense é uma referência para a população, principalmente para os que vivem em maior situação de vulnerabilidade. “Curitiba será mais forte que as dificuldades. Vamos enfrentar a crise fazendo o que precisa ser feito, atendendo especialmente os mais carentes”, disse Greca. Ele lembrou que a FAS foi criada em 1993, em sua primeira gestão como prefeito de Curitiba, e que, a partir de então, o município investiu fortemente na área da assistência social.