Hoje vai ter piquenique noturno no calçadão da Rua XV de Novembro. Para participar é só chegar, de preferência levando uma toalha, canga, colcha, um pano qualquer que possa estendido no chão, ampliando a roda de conversa e boa prosa que fazem parte de encontros como esse. O encontro está marcado para as 18h30, na Boca Maldita.

A ideia do piquenique à noite é resultado de um levantamento inédito sobre os vazios de uma cidade de quase dois milhões de habitantes. Realizado a partir de meados do ano passado por um grupo de arquitetas e designers, o estudo identificou os espaços sem uso como vazios social, temporário ou de uso. O calçadão da XV que de dia concentra o maior movimento de pedestres da cidade, à noite é completamente vazio.

“O objetivo do piquenique é passar um tempo, conversar, fazer um passeio e ocupar um espaço tão significativo para a cidade mas que, nos tempos atuais, só é utilizado pela comunidade durante o dia”, afirma a arquiteta Danielli Wal, que integra o grupo Coletivo Ponto 41.

O piquenique à noite na XV dá início à etapa do projeto de apresentar estes vazios à comunidade.